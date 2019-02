Waffenverbot in Innsbruck nun auch am Bahnhof

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Waffenverbot in der Bogenmeile – eine Verordnung mit Ablaufdatum. Obwohl erst seit Anfang Dezember in Kraft, endet das Verbot in einem Monat. Es sei denn, das zuständige Sicherheitsreferat der Landespolizeidirektion geht in die Verlängerung. Und das ist keineswegs ausgeschlossen, meint Referatsleiter Othmar Sprenger: Im Gegenteil – „es ist angedacht, die Verbotszone auch auf die Brunecker Straße und den Südtiroler Platz auszudehnen“, sagt der Polizeijurist. Fix ist aber noch nix, „derzeit wird evaluiert. Wir schauen uns die bisher vorliegenden Zahlen an.“ Beispielsweise, wie viele Messer, Pfeffersprays, Schlagringe etc. bei den allwöchentlich in der Bogenmeile stattfindenden Schwerpunktaktionen der Polizei tatsächlich beschlagnahmt wurden. Nach derzeitigem Stand „denke ich, dass das Waffenverbot zumindest um eine Periode (drei Monate; Anm.) verlängert wird“, sagt der Leiter des polizeilichen Sicherheitsreferats.

Eingeführt wurde das Verbot am 1. Dezember. Und damit sechs Tage nach einer Gewalttat, die österreichweit für Aufsehen sorgte. An der Kreuzung Ing.-Etzel-Straße/Museumstraße und damit am Eingang der Bogenmeile verlor ein 21-jähriger Vorarlberger nach einer Messerattacke vor den Augen der Freunde sein Leben. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hat ein zunächst unbekannter Mann den Vorarlberger verfolgt und dann zugestochen. Wenige Stunden nach dem Mord haben die Beamten einen Afghanen als Verdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt in U-Haft.

Durch das Gewaltverbrechen geriet die berüchtigte Bogenmeile endgültig in den Fokus der Exekutive: Zwei Tage später kündigte die Polizei die Einführung des Waffenverbots an, das dann mit Dezemberanfang in Kraft gesetzt wurde. Zwei Wochen nach dem Verbrechen fand die erste drei Nächte dauernde Großrazzia in den Bögen statt. Seither sind die Polizeibeamten Wochenende für Wochenende Stammgäste in den Bogenlokalen. Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler betonte damals, dass die Gewalttat nicht Auslöser für das Waffenverbot war. Das gelte auch für die Razzien, die schon vorher geplant waren.