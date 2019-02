In Inspektion randaliert: 21 Monate Haft

Die Verhängung von bedingten Strafen bei Prozessen gilt als zweischneidiges Schwert. Einerseits ist vielen Verurteilten eine bedingt ausgesprochene Haftstrafe fast schon lieber als eine unbedingt zu zahlende Geldstrafe. Viele der Verurteilten fühlen sich so eigentlich gar nicht sanktioniert, während Geldstrafen doch spürbar schmerzen. Dumm nur, wenn man sich weiter fehlverhält und die einst bedingten Strafaussprüche widerrufen werden. Wie gestern am Landesgericht bei einem amtsbekannten Kellner, der sich trotz etlicher Vorstrafen zum Jahresende wieder nicht im Griff hatte. Tatort des erneuten Widerstands gegen die Staatsgewalt war ausgerechnet die Polizeiinspektion Hauptbahnhof. Dorthin war der 22-Jährige erst verbracht worden, da man ihn in einem Lager aufgegriffen hatte. Nach erfolgter Einvernahme wurde der mit 2,2 Promille Blutalkohol Alkoholisierte wieder auf freien Fuß gesetzt. Wäre er doch nach Hause gegangen. Stattdessen begab er sich jedoch zurück auf den Posten, um den Namen des einvernehmenden Beamten zu erfahren. Wohl nicht im richtigen Ton. Kurz darauf versuchte der 22-Jährige auch noch, nach Beamten zu treten und sie zu Boden zu ringen. Ein Beamter stürzte bei dem Gerangel über Treppen und verletzte sich schwer. Anwalt Hermann Rieder erhielt für ihn rund 1500 Euro zugesprochen. Staatsanwalt Andreas Leo brachte es jedoch auf den Punkt: „Was soll man da noch machen? Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft und im Rückfall!" Richterin Verena Offer fällte ein salomonisches Urteil. So setzte die Richterin die Strafe mit zehn Monaten tief an, widerrief aber auch noch einst bedingte 11 Monate Haft. Bei einem Strafrahmen von bis zu viereinhalb Jahren nahm der Verurteilte die 21 Monate sofort an.

Aufsehen erregte Anfang des Jahres ein 47-jähriger gebürtiger Bulgare. Er hatte einer Beamtin Fußtritte und Faustschläge versetzt und sie gegen einen wegfahrenden Zug drücken wollen — die TT berichtete. Dies bestätigten Zeugen gestern am Landesgericht. Auch ein versuchter Einbruchsdiebstahl sowie ein bewusst vorgetäuschter Bankomatdiebstahl fielen dem bereits Vorbestraften zur Last. Für seine Vergehen verhängte der Richter nicht rechtskräftig zehn Monate bedingte und fünf Monate unbedingte Haft. Hinzu kommt eine Geldstrafe von insgesamt 844 Euro.

Mit einer Geldstrafe von 1000 Euro büßt ein 32-jähriger Einheimischer für den saloppen Umgang mit fremden Dingen. Er hatte einen gefundenen Ausweis unterschlagen und sich bei einer Fahrzeugkontrolle mit diesem ausgewiesen. Auch das Auto, mit dem er unterwegs war, hat er übrigens unbefugt in Gebrauch genommen. Das Urteil ist rechtskräftig. (fell, lih)