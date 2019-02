Prozess gegen Arzt: Neuauflage eines besonderen Verfahrens

Graz – „Ein ganz normales Strafverfahren“ sei es, das da ab 26. Februar am Grazer Straflandesgericht wiederholt wird, heißt es aus der dortigen Medien­stelle. Und als solches werde es auch behandelt. Doch ganz so simpel stellt sich die Sache dann doch nicht dar.

Der Fall hatte im Jahr 2017 für Aufregung und breite Berichterstattung gesorgt, einige Nebenschauplätze inklusive. Ein oststeirischer Arzt, Bruder eines prominenten Politikers, wurde im September 2017 (nicht rechtskräftig) vom Vorwurf des jahrelangen Quälens seiner Kinder freigesprochen. Vergangenen August hat das Oberlandesgericht (OLG) Graz der Berufung der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Das OLG war der Meinung, dass Beweisergebnisse, die in der Hauptverhandlung zutage getreten waren, nicht ausreichend erörtert und daher die Urteilsannahme als nicht ausreichend empfunden wurde. Damit muss der Prozess noch einmal am selben Gericht, aber mit einem anderen Richter verhandelt werden. Bis jetzt steht nur der erst­e Verhandlungstag fest, an dem der Beschuldigte einvernommen wird. Der weitere Prozessfahrplan wird erst bekannt gegeben.

Der Freispruch gegen den Arzt im ersten Prozess sorgte für aufgeregte Debatten, unter anderem bei Opferschutzverbänden. Denn der Richter führte in seiner Urteilsbegründung aus: „Es ist zwar in der Familie viel passiert, aber aus den Akten und den heutigen Aussagen findet man keinen Anhaltspunkt, dass die Handlungen mit derartiger Intensität begangen wurden, dass es strafbar ist.“ Der Richter sah in den Vorwürfen der Familienmitglieder einen „verspäteten Rosenkrieg nach der Scheidung“. Die schriftliche Urteilsbegründung beschäftigte sich unter anderem mit dem Aus­sehen der Zeugen. So heißt es über eine der Töchter: „Offensichtlich legt sie auf Kleidung, dem Anlass entsprechend, keinen Wert. Sie ist, was den Körperschmuck betrifft, in keiner Weise als konservativ zu bezeichnen.“ Auch die Piercings finden Erwähnung, ebenso der „extravagante Kleidungsstil“ der Ex-Ehefrau, die den Eindruck einer „überladenen Person“ gemacht habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach der schriftlichen Urteilsbegründung wegen „vorliegender Nichtigkeitsgründe sowie wegen des Ausspruches über die Schuld“ Berufung eingebracht. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Graz wurde das Urteil formell nicht richtig begründet. Außerdem wurde die Beweiswürdigung inhaltlich bekämpft.

Bemerkenswert an dem Fall ist unter anderem, dass die Kinder des Angeklagten den Medien gegenüber offensiv auftraten. Nach dem Freispruch gegen ihren Vater hielten zwei der vier Kinder, unterstützt von ihrer Anwältin Andrea Peter, eine Pressekonferenz ab und berichteten von ihrer Verzweiflung über das Urteil. Die Österreichischen Kinderschutzzentren betonten im Zusammenhang mit dem Urteil, dass psychische Gewalt in der Familie in Gerichtsverfahren häufig nicht erkannt werde. Für solche Fälle brauch­e es auf Trauma­folgen spezialisierte Gutachter und Richter, „die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen bzw. sich weiterbilden“.

Auch an den Presserat wandten sich die Kinder des Angeklagten im Lauf­e des ersten Prozesses in einem offenen Brief. Hintergrund ist, dass Zeitungen den Mann mit vollem Namen nannten und dieser deshalb eine medienrechtliche Klage geführt hatte. „Ohne die Prominenz unseres Vaters bzw. seines Politikerbruders hätten wir und möglicherweise auch andere betroffene PatientInnen bereits Hilfe bekommen“, heißt es darin. Man habe den Zeitungen die Nennung des Nachnamens ausdrücklich erlaubt. Der SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim machte die Caus­a in der Folge auch zum Thema einer parlamentarischen Anfrage, weil der Verdacht von politischen Interventionen in den Raum gestellt wurde. (TT, APA)