Pfefferspray gegen Hund: Innsbrucker wegen Tierquälerei verurteilt

Innsbruck – Ein harmloser Spaziergang mit dem Hund endete gestern am Landesgericht für einen Innsbrucker mit einer Verurteilung wegen Tierquälerei. Das kam so: Im September hatte der 34-Jährige seinen Vierbeiner bei Igls frei laufen lassen. Bei einem Hof kam diesem jedoch „Rambo“, Hund des Bauern, entgegen. Als beide Tiere Pelz an Pelz waren, witterte das Herrl Gefahr für seinen Hund und zog den Pfefferspray. Darauf zog „Rambo“ wieder ab. Wegen seiner roten Augen nahm wiederum die Bäuerin die Verfolgung des Innsbruckers auf und erstattete Anzeige. „Rambo“ musste nach der Attacke zum Tierarzt. Zur Hälfte bedingte 2400 Euro setzte es nicht rechtskräftig für die Attacke. Dazu muss das verurteilte Herrl Rambos Tierarztrechnung begleichen. (fell)