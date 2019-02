Unbekannte brachen in Hotel in Sölden ein: Ermittlungen laufen

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Söldener Hotel eingedrungen. Im Büro wurde ein Schlüsseltresor aufgebrochen und daraus der Schlüssel zum Haupttresor entwendet. In diesem Tresor wurde dann ein weiteres Schließfach aufgebrochen. Daraus entwendeten der oder die Täter Taschen mit Bargeld bzw. Tageslosungen in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)