Kaufhausdetektive erwischten Ladendieb in Kufstein

Kufstein – Von Kaufhausdetektiven wurde am Samstagvormittag in einem Geschäft in Kufstein ein 22-Jähriger beim Klauen erwischt. Der Ukrainer wehrte sich und versuchte zu flüchten. Die Kaufhausdetektive konnten den Mann jedoch festhalten und der Polizei übergeben. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)