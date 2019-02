19-Jähriger in Innsbruck mit Waffe bedroht und beraubt

Innsbruck – „Do you want to live?“ („Willst du am Leben bleiben?“), wurde am Samstag kurz vor Mitternacht ein 19-Jähriger an der Kreuzung Musemstraße/Sillgasse von einem Mann gefragt. Dann zog der Unbekannte eine schwarze Faustfeuerwaffe aus seiner rechten Hosentasche. Erneut auf Englisch fragte der Täter den jungen Tiroler nach Bargeld.

Der 19-Jährige gab dem Unbekannten einen geringen Geldbetrag. Der Täter gab dem Burschen zu verstehen, dass er besser nicht die Polizei verständigen solle und dass es viele Russen in Innsbruck gäbe. Nach dieser Drohung stieg der Täter an der Haltestelle in einen gelben Bus und fuhr davon.

Laut Beschreibung ist der Mann etwa 35 Jahre alt, 185 bis 195 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er hat ein schmales Gesicht und vermutlich kurze Haare und keinen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle, oben spitz zusammenlaufende Winterwollmütze ohne Bommel, eine eckige Brille mit dunklem Rahmen und einen dunklen Rucksack.

Es könnte sich laut Aussendung der Polizei um einen Osteuropäer handeln. Er sprach gebrochen Englisch mit Akzent.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saggen unter Tel. 059133/75 89 100 entgegen. (TT.com)