Seefeld – Ein Streit zwischen zwei Frauen geriet am frühen Sonntagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei waren sich gegen 3.30 Uhr eine Urlauberin aus Lettland und eine Österreicherin in der Fußgängerzone in die Haare geraten.

Am Ende musste die 36-jährige Lettin mit Verdacht auf eine Nasenbein-Fraktur von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert werden. Ihre 38-jährige Kontrahentin klagte laut Aussendung über Schmerzen an der linken Wange. (TT.com)