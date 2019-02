Rabiater Pizzaservice: Mann fuhr gegen Einbahn auf Frau zu

Salzburg – Rücksichtslos und aggressiv hat sich ein Pizzazusteller am Montagabend in der Stadt Salzburg verhalten. Der Wagenlenker fuhr laut Polizei gegen eine Einbahn und wollte ein entgegenkommendes Auto, in dem zwei Frauen und ein Kleinkind saßen, durch seine provakante Fahrweise zum Ausweichen zwingen. Die Beifahrerin, die ausgestiegen war, konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite retten.

Zu dem Vorfall kam es kurz nach 19 Uhr im Stadtteil Itzling. Die Beifahrerin wollte den Pizzazusteller auf sein rechtswidriges Verhalten in der Einbahnstraße aufmerksam machen und war deshalb aus dem Pkw gestiegen. Polizeilichen Angaben zufolge beschleunigte der 21-jährige Serbe daraufhin seinen Wagen so stark, dass die Reifen durchdrehten. Die Frau, die noch ausweichen konnte, wurde nicht verletzt.

Das rabiate Verhalten des Pizzazustellers war noch nicht zu Ende. Der Mann und sein Beifahrer stiegen aus und schlugen den Außenspiegel vom Pkw der Frau. Der Spiegel ging dabei zu Bruch. Zeugen alarmierten schließlich die Polizei. Die beiden Männer werden wegen zahlreicher Delikte, darunter Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit, angezeigt. (APA)