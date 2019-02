Klage zurückgezogen: Bergretter schließen Burgfrieden mit Veider

Innsbruck – Zu einem erneuten Krisentreffen zwischen Teilen der Landesleitung der Bergrettung und dem gekündigten Bergrettungs-Geschäftsführer Peter Veider ist es am Dienstag gekommen. Grund: Der vor wenigen Wochen gekündigte Veider hatte eine Klage beim Arbeitsgericht eingebracht. Nach dem Treffen – u. a. mit Bergrettungs-Landesleiter Hermann Spiegl und dem stellvertretenden Landesleiter Anton Mattle – wollten die Beteiligten allerdings nicht mehr viel zu der Angelegenheit sagen.

„Die Klage wird zurückgezogen. Das Gespräch war positiv“, betonte Hermann Spiegl. Auch Veider fand ähnliche Worte: „Wir haben uns außergerichtlich geeinigt. Der Bergrettung soll kein größerer Schaden zugefügt werden.“

Der Inhalt dieser Gespräche sei jedoch kein Thema für die Öffentlichkeit, bei dem Treffen ist daher eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet worden. Der langjährige Geschäftsführer und Ausbildungsleiter Veider wird also, wie geplant, ab Juli seinen angehäuften Urlaub bis Jahresende konsumieren. „Dann sehen wir weiter“, so der 63-Jährige.

Dass in den letzten Wochen auch vier Mitarbeiter der Landesleitung der Bergrettung gekündigt hätten, hat laut Spiegl unterschiedlichste Gründe. Jetzt suche man ein neues Team für die Landesleitung, die in Telfs ihren Sitz hat. Veider hatte vor wenigen Wochen – zwei Jahre vor der Pensionierung – seine Kündigung erhalten. Die offizielle Version lautete, dass es „Auffassungsunterschiede gegeben hätte, was den Generationenwechsel und technische Entwicklungen betrifft“. (i.r.)