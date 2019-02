Millionen-Anklage gegen 18-jährigen Brandstifter von Erpfendorf

Innsbruck, Erpfendorf – Die Brandserie von Erpfendorf sorgte letzten Sommer im Unterland für Schrecken. Nach der Festnahme des Feuerteufels wurde jetzt gegen einen nun 18-Jährigen Anklage wegen Brandstiftung in sieben Fällen erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern der TT bestätigte. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, im Juni und Juli in Kirchdorf und Erpfendorf an verschiedenen Objekten und Orten Feuer gelegt zu haben.

Bis auf den letzten Vorfall, bei dem angezündetes Gras von einem Zeugen rasch entdeckt und noch rechtzeitig ausgetreten werden konnte, war immer ein Feuerwehreinsatz, teils ein Großaufgebot auch benachbarter Feuerwehren, notwendig, um die Brände zu löschen. An diesen Löscheinsätzen hat sich der Angeklagte immer auch selbst als Feuerwehrmann beteiligt. Darin dürfte auch das Motiv gelegen sein.

Der verursachte Schaden beläuft sich laut Anklage auf knapp eine Million Euro, wobei der größte Schaden durch den Brand in der Nacht zum ersten Juli in Erpfendorf entstanden war, bei dem eine Tenne samt Garage und Fahrzeugen zerstört und Stallungen und zwei Häuser massiv beschädigt und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Der junge Mann konnte letztlich am 18. Juli verhaftet werden und hat sich darauf im Ermittlungsverfahren geständig gezeigt.

Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, bei Jugendlichen ist die Strafdrohung von sonst zehn Jahren nämlich auf die Hälfte herabgesetzt. (fell)