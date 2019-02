Letztes Update am Mi, 06.02.2019 11:32

Mit Schreckschusspistole Drogen gefordert: Weiteres Opfer bedroht

Ein 18-Jähriger versuchte am Samstagabend in Schwaz, einem Gleichaltrigen mit einer Schreckschusspistole und einem Elektroschocker Drogen zu entlocken. Das Opfer konnte unversehrt fliehen, der Angreifer wurde noch in der Nacht festgenommen. Nun hat sich ein weiteres Opfer gemeldet.