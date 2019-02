Tödliche Messerattacke in Dornbirn: Opfer war Leiter des Sozialamts

Bregenz/Dornbirn – Am Tag nach der tödlichen Messerattacke auf einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn (BH) wurden nach und nach weitere Details zur Tat bekannt. Bei dem 49-jährigen Opfer handelte es sich um den Leiter des Sozialamts. Die Vorarlberger Polizei bestätigte Donnerstag früh entsprechende Medienberichte.

Landeshauptmann Markus Wallner, Sicherheitslandesrat Christian Gantner (beide ÖVP) sowie Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher kündigten für 11 Uhr bei einer Pressekonferenz weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen an.

Mitarbeiter von Kriseninterventionsteam betreut

Der Getötete stammt laut „Vorarlberger Nachrichten“ aus Lustenau und war ausgebildeter Polizist, bevor er an die Bezirkshauptmannschaft wechselte. Er hinterlässt zwei Söhne im jungen Erwachsenenalter, hieß es in dem Bericht.

Die Ermittlungen der Polizei wurden am Donnerstag fortgesetzt. Die Ermittler seien derzeit vor allem mit Einvernahmen beschäftigt, sagte Polizeisprecher Rainer Fitz. Zum einen werde der 34-jährige Tatverdächtige neuerlich vernommen, zum anderen führe man Einvernahmen von Zeugen und im Umfeld durch. Die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Der Tatverdächtige, ein in Vorarlberg geborener 34-jähriger türkischer Asylwerber, soll am Mittwochnachmittag den 49-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihn tödlich verletzt haben. Der Mann war amtsbekannt, 2009 wurde gegen ihn wegen zahlreicher Delikte ein Aufenthaltsverbot erlassen. 2010 reiste er deshalb aus, heuer kam er illegal zurück und stellte am 7. Jänner einen Asylantrag.

Zuvor war der Arbeitslose mehrfach in der BH vorstellig geworden, dabei kam es zu verbalen Auseinandersetzungen. „Offenbar wurde das Anliegen des 34-Jährigen nicht so erfüllt, wie er es sich vorgestellt hat“, so die Einschätzung der Polizei. Gegen 15.15 Uhr ging er auf den Sozialamtsleiter los und flüchtete dann zu Fuß. Er wurde nach kurzer Fahndung gefasst. Der 49-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. (APA)