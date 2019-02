Weiter kein Urteil im „El Chapo“-Prozess: Jury berät Montag weiter

New York – Die Geschworenen im Strafprozess gegen Joaquín „El Chapo“ Guzmán haben sich auch am vierten Tag ihrer Beratungen auf kein Urteil für den mexikanischen Drogenboss einigen können. Stattdessen bat die aus acht Frauen und vier Männern bestehende Jury um die Abschrift weiterer Zeugenaussagen aus dem seit Mitte November laufenden Verfahren.

Am Freitag legen die Geschworenen eine Pause ein und sollen dann am Montag wieder zusammentreten.

Jury muss einstimmig urteilen

Der 61 Jahre alte Guzmán wirkte fröhlich, als er am Donnerstag kurz im Saal erschien. Auch seine Frau Emma Coronel war anwesend. Guzmán winkte lächelnd ins Publikum und umarmte zum Ende der Sitzung seine Verteidiger Jeffrey Lichtman und William Purpura. Guzmán droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft. Die nach US-Bundesrecht zulässige Todesstrafe ist nach einer Absprache zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.

Da die Geschworenen ihr Urteil einstimmig fällen müssen, könnte schon eine abweichende Meinung zu einem Patt führen. Zunächst würde Richter Brian Cogan, der eine Neuauflage des gewaltigen Prozesses vermeiden will, sie zu weiteren Gesprächen drängen. Können sie sich dann noch immer auf kein Urteil einigen, würde der Prozess als fehlerhaft enden und müsste neu verhandelt werden. Dies wäre in New York oder einer der fünf anderen Gerichtsbarkeiten möglich, in denen Guzmán ebenfalls angeklagt ist, darunter Miami, Chicago und San Diego in Kalifornien.

Auch ein unvollständiges Urteil, bei dem die Geschworenen Guzmán nur in einem oder einigen der zehn Anklagepunkte schuldig sprechen, ist möglich. In diesem Fall droht ihm ebenfalls eine jahrelange oder lebenslange Haftstrafe. (APA/dpa)