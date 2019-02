Mann brach in Wohnung ein und hinterließ getragene Kleidung

Innsbruck – Ein kurioser Einbruchsdiebstahl hat sich am Dienstag in Innsbruck zugetragen. Untertags zwischen 7 Uhr und 22.15 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Innsbruck ein – indem er ein Fenster aufdrückte. Er stahl Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich sowie eine Armbanduhr, eine Skitourenhose und eine Jacke. Die vermutlich zuvor getragene Kleidung ließ der Unbekannte am Tatort zurück.

Die Polizei kam nach erfolgter Spurensicherung auf die Spur eines Verdächtigen. Die gestohlenen Gegenstände konnten bei dem 22-Jährigen sichergestellt werden. Der Algerier zeigte sich jedoch nicht geständig, berichtet die Polizei. Er wurde festgenommen. (TT.com)