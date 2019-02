Tarrenz – Nach Zeugen zweier Einbrüche in der Nacht auf Dienstag in Tarrenz sucht aktuell die Polizei. Zwischen 1 Uhr und 5.35 Uhr brachen Unbekannte in zwei Lokale ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zumindest in einem der beiden Lokale konnten sie Bargeld erbeuten. Über die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Hinweise werden an folgende Nummer erbeten: 059133 / 7100 (TT.com)