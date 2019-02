Ferienwohnung vorgegaukelt: 55-Jährige verlor mehr als 1000 Euro

Innsbruck – Mehr als 1000 Euro verlor eine 55-Jährige Schweizerin an Betrüger. Sie boten der im Bezirk Innsbruck-Land lebenden Frau eine Ferienunterkunft an, die in dieser Form gar nicht vorhanden war. Daraufhin überwies sie per Onlineüberweisung im Voraus mehr als 1000 Euro. (TT.com)