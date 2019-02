Schlüsseldienst-Betrüger am Werk: Tirolerin verlor mehr als 1000 Euro

Neustift im Stubaital – Zum wiederholten Mal warnt die Polizei vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes ausgeben. Jüngst war ein solcher Betrüger in Neustift im Stubaital am Werk und machte eine 73-jährige Tirolerin um mehr als 1000 Euro ärmer.

Gegen 11.30 Uhr sperrte sich die Frau am Dienstag aus ihrem Haus aus. Da der lokale Schlüsseldienst nicht verfügbar war, suchte sie im Internet eine Alternative. Über eine Vermittlungshotline landete sie vermeintlich bei einem anderen Dienst in der Nähe. Mit dem Mitarbeiter am Telefon vereinbarte die 73-Jährige einen Preis für die Anfahrtskosten sowie für jede angebrochene Viertelstunde. Gegen 12 Uhr tauchte der Mann auf, bis 14.30 Uhr war er mit Arbeiten an der Tür beschäftigt. Dabei beschädigte er die Tür erheblich am Zylinder sowie im Schlossbereich des Türrahmens.

Anschließend stellte der vermeintliche Schlüsseldienst-Angestellte der Tirolerin einen unteren vierstelligen Eurobetrag in Rechnung. Da sie die Summe nicht zur Hand hatte, fuhr der Mann mit ihr zur Bank. Dort überreichte die 73-Jährige ihm schließlich das Geld. Daraufhin brachte der Betrüger die Frau wieder nach Hause und fuhr talauswärts davon.

Zeugen gesucht

Laut Polizei handelt es sich bei dem Betrüger um einen Mann mittleren Alters, rund 1,75 Meter groß, korpulent mit Vollbart. Er sprach gut Deutsch mit ausländischem Akzent. Unterwegs war er mit einem gelben Auto ohne Aufschrift und Wiener Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Nummer bei der Polizei Neustift zu melden: 059133/7119 (TT.com)