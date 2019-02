Wegen Lärm: Innsbrucker (34) von Nachbar mit Waffe bedroht

Innsbruck – Weil er sich vom Lärm in der Wohnung nebenan belästigt fühlte, griff ein Tiroler (57) am Freitag in Innsbruck zur Pistole. Der 34 Jahre alte Nachbar war am Vormittag damit beschäftigt, seine Wohnung zu sanieren, als ihn der 57-Jährige wütend zur Rede stellte. Als Worte nicht mehr auszureichen schienen, holte der Mann eine Pistole aus seiner Wohnung und bedrohte den 34-Jährigen. Daraufhin alarmierte dieser die Polizei.

In einem Kasten im Schlafzimmer des 57-Jährigen stellten die Beamten wenige später die Waffe sicher. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, die ungeladen war. Die Polizei fand zudem zehn Stück Reizstoffpatronen in einer Schublade.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er zeigte sich geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)