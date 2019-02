Schütze eröffnete Feuer nahe Chicago: Vier verletzte Polizisten

Chicago – Ein Unbekannter hat in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und Medienberichten zufolge vier Polizisten sowie weitere Menschen verletzt. Die Polizei warnte auf Twitter vor einem „aktiven Schützen“ im Ort Aurora und bat Anrainer darum, die Gegend zu meiden.

Offiziellen Angaben zufolge fielen die Schüsse am Freitag in einem Werk für Wasserventile. Fernsehsender zeigten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen am Tatort. Umliegende Schulen wurden vorübergehend abgeriegelt. Kurz darauf teilte die Stadt auf Twitter mit, der Schütze sei gefasst worden.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst unterschiedliche Medienberichte. Die „Chicago Tribune“ schrieb unter Berufung auf die Polizei von „vielen Verletzten“. Die Lokalzeitung „Daily Herald“ berichtete, „vier Polizisten und mehrere Zivilisten“ seien verwundet worden.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an das Attentat in einem weiteren Ort namens Aurora im Bundesstaat Colorado. Dort hatte ein Schütze 2012 bei einer Kino-Premiere im Saal das Feuer eröffnet, zwölf Menschen getötet und etwa 70 weitere verletzt. (APA/dpa)