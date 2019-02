Belgier in Mayrhofen attackiert und schwer am Kopf verletzt

Mayrhofen – Ein schwerer Fall von Körperverletzung beschäftigt derzeit die Polizei im Zillertal: Am Freitag gegen 22.35 Uhr wurde ein 29-jähriger Belgier, der in einer Gruppe unterwegs war, laut eigenen Angaben völlig ohne Grund auf der Hauptstraße in Mayrhofen von einem Unbekannten attackiert.

Der Täter schlug seinem Opfer massiv gegen Kopf und Gesicht, sodass der Belgier bewusstlos zusammenbrach. Während der unbekannte Schläger das Weite suchte, wurde der Belgier von seinen Begleitern versorgt. Er musste von einer Notärztin untersucht und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Weder das Opfer noch seine Freunde konnten fahndungsrelevante Hinweise zum Täter abgeben. Die Polizei Mayrhofen bittet unter 059133/7254 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)