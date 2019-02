Gestohlenes Raupenfahrzeug in Fieberbrunn beschädigt aufgefunden

Fieberbrunn – Auf ein Quad hatte es ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Fieberbrunn abgesehen. Das grau-schwarz-rote Fahrzeug war vor einem Lokal geparkt, als es ein Unbefugter gegen 1.30 Uhr in Betrieb nahm und damit in Richtung Hochkönigbundesstraße fuhr. Samstagmittag konnte das Fahrzeug am Winterwanderweg in Fieberbrunn leicht beschädigt aufgefunden werden. Der Täter ist noch unbekannt. (TT)