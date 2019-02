30-jähriger Kärntner bedrohte Exfreundin und randalierte: Festnahme

Klagenfurt – Ein 30 Jahre alter Kärntner ist am Freitag festgenommen worden. Er hatte laut Polizei seine 18 Jahre alte Exfreundin in der Nacht zuvor bedroht und vor der Wohnung ihres neuen Freundes im Bezirk Klagenfurt-Land randaliert. Weil ihm trotz Sturmläutens keiner die Türe aufgemacht hatte, drohte der 30-Jährige in Handy-Nachrichten, er werde das Paar zusammenschlagen und „seine Freunde“ zu ihm schicken.

Vor dem Wohnhaus schlug der Mann auf das Auto des neuen Freundes seiner Ex ein, außerdem packte er eine Kennzeichentafel ein. Die 18-Jährige erstattete am Freitag die Anzeige bei der Polizei. Nach ersten Vernehmungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme an. Dieser wurde am Abend in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Auf ihn kommen Anzeigen wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung zu. (APA)