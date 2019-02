Viele Frauen aus Nigeria werden in Tirol sexuell ausgebeutet

Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Die Hälfte der nigerianischen Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Besonders viele junge Frauen wachsen ohne Perspektiven auf und werden damit leicht zu Opfern sexueller Ausbeutung. Die verzweigten Netzwerke der Menschenhändler schleusen Mädchen und Frauen nach Europa, wo sie ein besseres Leben erwarten soll. „Allein 2017 wurden über 11.000 Frauen von Nigeria nach Italien gebracht, von wo sie dann in ganz Europa verteilt wurden und werden“, erzählt Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt (BKA).

Österreich als Transit- und Zielland für Menschenhandel

Viele dieser Frauen landen zur Zwangsprostitution auch in Tirol, wie das BKA weiß. „Wir reden beim Thema sexuelle Ausbeutung heute nicht nur mehr von Zwangsprostituierten aus Bulgarien oder Rumänien, sondern von Opfern des Frauenhandels vor allem aus Nigeria und China“, so BKA-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Das bestätigt auch Landesrätin Gabriele Fischer: „Österreich und damit auch Tirol ist seit Langem ein Transit- und Zielland von Menschenhandel. Die Erscheinungsformen sind vor allem die sexuelle Ausbeutung von Frauen, aber auch sklavereiähnliche Zustände bei Hausangestellten oder in anderen Tätigkeitsbereichen sowie Kinderhandel.“ Bevor die Frauen das westafrikanische Land verlassen dürfen, werden sie mit dem Juju-Ritual – einem regionalen Voodoo-Kult – unter seelischen Druck gesetzt. Sie müssen bei ihrem Leben und beim Leben ihrer Familie schwören, absolutes Schweigen zu bewahren und daher auch nicht mit der Polizei zu sprechen. „Und das ist das große Problem für uns. Um den strafrechtlichen Tatbestand des Menschenhandels zu beweisen, braucht es auch die Aussage des Opfers“, so Tatzgern.

Frauen müssen hohe Summen abarbeiten

Dazu kommt, dass „der wirtschaftliche Druck der Familien auf die Frauen sehr groß ist, denn es geht natürlich vor allem ums Geld.“ Um das System der Abhängigkeit und Ausbeutung aufrechtzuerhalten, werden die Frauen gezwungen, den Weg nach Europa vorzufinanzieren. „Da geht es um 30.000 bis 60.000 Euro. Und diese angebliche Investition in die Zukunft, die dann vor Ort auch z. B. völlig abstrus überteuerte Rechnungen für Unterkunft oder Essen bedeutet, müssen die Frauen abarbeiten, was natürlich nicht möglich ist. Mit diesen Schulden geraten sie in einen Teufelskrei­s, der ihnen keine andere Wahl als die Prostitution lässt“, sagt Evelyn Probst, Koordinatorin von LEFÖ, der österreichweit agierenden Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels.

Bundesweiter Infoaustausch Mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle Menschenhandel 2015 nimmt Tirol unter den Bundesländern eine Vorreiterrolle ein. Am kommenden Dienstag wird eine Koordinierungssitzung „Bekämpfung des Menschenhandels in Tirol“ stattfinden. Bei dieser geht es laut zuständiger Landesrätin Gabriele Fischer „einmal mehr um den Informationsaustausch aller Systempartner hinsichtlich aktueller Entwicklungen“. Mit Koordinierungssitzungen wie dieser will Tirol „die Vernetzung stärken, um den Menschen- und damit auch den Frauenhandel noch effektiver bekämpfen zu können“, sagt Fischer.

Dass die Frauen aus der Sexarbeit nicht ausbrechen, dafür sorgen die „Madames“. Sie sind die Zuhälterinnen, die Kontakt zu den Juju-Priestern halten und bei Brechen des Schwurs den Opfern zusetzen. Auch für die diversen Beratungsstellen, wie in Tirol das Streetwork-Projekt IBUS, ist es schwer, mit den oft bereits traumatisierten Frauen in Kontakt zu treten. „Viele Opfer wurden schon in ihrer Heimat misshandelt, sind meist völlig ahnungslos über ihre Rechte und können sich aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht mitteilen“, weiß Fischer.