Strafen laut Europarechtler “zu hoch“

Das neue Kennzeichen-Gesetz in Italien hat für Unmut und Unsicherheit gesorgt. Laut den im so genannten Salvini-Dekret festgehaltenen Regeln dürfen Menschen mit Hauptwohnsitz im Land, wie berichtet, keine Autos mit ausländischem Nummernschild mehr fahren. Wie der Europarechtler Walter Obwexer sagt, seien die italienischen Richtlinien weitgehend EU-rechtskonform. „Nur die Strafen bei Verletzung der Kennzeichen-Pflicht scheinen mit dem Unionsrecht nicht vereinbar zu sein. Sie sind zu hoch."

Vom Europäischen Gerichtshof in Den Haag gebe es „bereits umfassende Judikatur zu vergleichbaren Regelungen", hält der renommierte Innsbrucker Professor fest. Aus den darin festgelegten Vorgaben folge, dass das italienische Gesetz in vielen Teilen in Ordnung gehe. Immerhin beschneide es weder die Arbeitnehmerfreizügigkeit, etwa bei Grenzpendlern, noch die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen, führt er aus.

Skeptisch ist Obwexer beim Strafmaß: „Das darf nicht außer Verhältnis zur Schwere der Tat stehen. In diesem Fall heißt das, dass es geeignet ist, Steuerbetrug zu bekämpfen." Das gelte insbesondere für die Beschlagnahme eines nicht in Italien zugelassenen Fahrzeugs — wozu eine sehr hohe Verwaltungsstrafe komme, welche nicht höher sein darf als bei vergleichbaren Delikten. „Wenn das Parlament in Rom jetzt über Lösungen wegen der Unstimmigkeiten verhandelt, gilt es das zu beachten", sagt er. (bfk)