Elektroroller in Kufstein gestohlen: Verdächtige ausgeforscht

Kufstein – Bereits am 22. Jänner wurde aus dem Stiegenaufgang eines Mehrparteienhauses in Kufstein ein Elektroroller gestohlen. Nun berichtete die Polizei, dass zwei Verdächtige ermittelt werden konnten.

Nach Auswertung der Videoüberwachung aus dem Hauseingangsbereich wurden ein 28-jähriger Deutscher und eine 21-jährige Österreicherin als Verdöchtige identifiziert. Sie wurden am Montag in Kufstein angehalten. Gegen den Deutschen bestand ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich. Er wurde außer Landes gebracht. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)