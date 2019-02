Brite schlug Landsmann in Neustift Glas gegen den Hals

Neustift – Zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Briten kam es, wie erst jetzt bekannt wurde, vergangene Woche in Neustift im Stubaital. Der Streit hat sich am Dorfplatz zugetragen.

Laut Polizei soll ein 21-Jähriger am 10. Februar zwischen 1 und 1.30 Uhr auf einen 28-jährigen Landsmann mit einem Trinkglas eingeschlagen haben. Dabei traf er seinen Kontrahenten am Hals und verletzte ihn schwer. Der Urlauber ging zunächst noch zurück in seine Unterkunft. Da die Wunde aber nicht zu bluten aufhörte, fuhr er schließlich in die Klinik nach Innsbruck.

Die Polizei im Stubaital sucht jetzt nach Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben. Explizit werden zwei unbekannte Mädchen genannt, die den Streit beobachtet haben sollen. Sie werden ersucht, sich bei der Polizei (Tel. 059133/7119) zu melden. (TT.com)