130 Schlepper gingen Polizei in Bayern ins Netz

Rosenheim – 130 Schlepper festgenommen, 2800 Personen bei der illegalen Einreise erwischt: Das ist das Ergebnis der Grenzkontrollen, die die deutsche Bundespolizei in Rosenheim im Vorjahr zwischen dem Chiemsee und der Zugspitzregion durchführte. Der Großteil der aufgegriffenen Flüchtlinge ist auf der Brennerroute von Italien durch Tirol nach Deutschland gereist. Keineswegs alle über Kufstein – Kiefersfelden. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte sind die Schlepper mit ihren Opfern auf Nebenrouten ausgewichen. So kam es, dass die Grenzpolizisten im Oktober zwischen Scharnitz und Mittenwald 16 Personen im Laderaum eines Kastenwagens entdeckten.

Insgesamt ist die Anzahl der aufgegriffenen Flüchtlinge gegenüber 2017 um knapp ein Drittel gesunken. Die meisten ertappten Einwanderer stammen aus Nigeria (20 Prozent), gefolgt von Pakistan, Afghanistan, Irak und Albanien.

Die gefährliche Einreise mit Güterzügen spielte eine deutlich geringere Rolle als 2017. Im Vorjahr waren zwei Drittel der Migranten auf den Straßen unterwegs, ein Drittel in Personenzügen. Das beliebteste Verkehrsmittel waren die Fernbusse, mit denen etwa 40 Prozent der Einwanderer einreisten. Die Bundespolizei in Rosenheim stellte auch fest, dass immer mehr Schlepper Flüchtlinge über die Grenze lotsen. Das zeigt auch der Anstieg bei den Festnahmen von Schleusern um 14 Prozent. Insgesamt zogen die Beamten im Vorjahr 130 Menschenschmuggler aus dem Verkehr. Teilweise organisierten die Schlepper auch den illegalen Grenzübertritt in Fernbussen. So stattete ein Somalier die Passagiere aus Afrika sogar mit fremden Pässen aus. Der Schlepper wurde zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. (TT)