Weniger unerlaubte Einreisen an deutsch-österreichischer Grenze

München – Die Zahl der an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellten unerlaubten Einreisen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Sie sank von rund 14.600 im Jahr 2017 auf rund 10.700, wie die deutsche Polizei in Bayern am Dienstag mitteilte. Zudem stieg die Zahl der festgenommenen Schlepper: Im vergangenen Jahr waren es rund 675, im Jahr 2017 rund 475.

Insgesamt zeigte die deutsche Bundespolizei in Bayern im vergangenen Jahr mehr als 15.100 versuchte und vollzogene illegale Einreisen an, im Jahr 2017 waren es rund 19.350. Darunter sind neben illegalen Einreisen an der deutsch-tschechischen Grenze auch unerlaubte Übertritte am Flughafen München.

Fast ein Drittel der unerlaubt Einreisenden nutzte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr einen Pkw, um nach Deutschland zu gelangen. Jeweils rund ein Viertel kam mit Zug oder Fernreisebus illegal über die Grenze. Die Migranten stammten vor allem aus Nigeria, Afghanistan, der Türkei, dem Irak und Serbien, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Die Beamten konnten demnach viele der festgestellten unerlaubten Einreisen verhindern, an der deutsch-österreichischen Grenze wiesen sie im vergangenen Jahr rund 6200 Menschen ab. (APA/AFP)