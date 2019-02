Fahrraddieb in Innsbruck auf frischer Tat ertappt: Anzeige

Innsbruck – Beim Versuch, ein Fahrradschloss mit einem Seitenschneider aufzuzwicken, wurde am Montagabend ein 65-Jähriger in der Anichstraße in Innsbruck beobachtet. Der Zeuge sprach den Bosnier an, woraufhin dieser das Weite suchte. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später festnehmen. Er wird angezeigt. (TT.com)