Gerichtssplitter: 15 Monate Haft für 29-Jährigen

Vorher unbescholten, dann plötzlich die Kehrtwende und das nicht zuletzt wegen Alkohol- und Drogenkonsum: Faustschlag aufs Auge, Aschenbecher und Getränke-Dose gegen den Kopf, Billardstock gegen die Beine. Die Anklagebank am Innsbrucker Landesgericht drückte der Syrer (29) gestern aber nicht nur wegen schwerer und teils versuchter Körperverletzung. Auch eine Vielzahl an versuchten und vollendeten Diebstählen sowie das Vergehen der Nötigung legte der Richter dem überwiegend geständigen 29-Jährigen zur Last. Schließlich verhängte er eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten, fünf davon bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Diebstähle, Veruntreuung, betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel — die Liste der einem 31-jährigen Tiroler zur Last gelegten Delikte war lang. An die meisten Taten konnte sich der Angeklagte gestern am Landesgericht in Innsbruck jedoch nicht mehr erinnern. Zu einschneidend seien seine geistigen Wahnvorstellungen gewesen, zu groß sein Verlangen nach Suchtgift — schließlich hatte er Handys gestohlen und diese gegen Drogen eingetauscht. Der Prozess wurde vertagt, weitere Zeugen sollen befragt und ein medizinisches Gutachten eingeholt werden. (lih)