Bagger online bestellt: Unterländer um mehr als 10.000 Euro betrogen

Söll – Ein 55-jähriger Mann aus Söll war auf der Suche nach einem gebrauchten Bagger. Am Mittwoch vorige Woche wurde er im Internet fündig und nahm per E-Mail mit einer Firma Kontakt auf. Am Freitag dann die vermeintliche Einigung: Für einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag sollte der Bagger den Besitzer wechseln. Als Bedingung wurde seitens des angeblichen Verkäufers ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag als Anzahlung gefordert.

Der 55-Jährige überwies die geforderte Summe auf ein englisches Konto. Nach der Überweisung drängte der Verkäufer jedoch auf die sofortige Überweisung des Restbetrages, wodurch der Unterländer misstrauisch wurde. Im Anschluss durchgeführten Recherchen zufolge handelte es sich um eine gefälschte Webseite bzw. eine „Fakefirma“. Auf dem beträchtlichen finanziellen Schaden wird der 55-Jährige wohl sitzen bleiben. (TT.com)