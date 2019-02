Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in Höfen

Höfen – Schock für eine Kassiererin im Außerfern: Kurz vor Dienstschluss wurde die Verkäuferin am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in Höfen zur Herausgabe der Tageslosung gezwungen. Der Täter konnte im Anschluss mit Bargeld fliehen.

Es war drei Minuten vor 19 Uhr, als der Unbekannte mit einer Faustfeuerwaffe das Geschäft betrat und zielstrebig auf die Verkäuferin zusteuerte, die alleine in dem Laden war. Er richtete die Waffe auf sie und verlangte Geld von ihr. Zu diesem Zweck gab er ihr eine mitgebrachte Plastiktasche, in die die Frau das Geld füllte. Kaum war sie fertig, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Der Täter erbeutete nach derzeitigem Ermittlungsstand nur einen niedrigen Bargeldbetrag.

Täterbeschreibung:

Laut Opfer handelte es sich bei dem Täter um einen rund 1,75 Meter großen Mann normaler Statur, der mit einer beigen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet war. Er war mit einer dunklen Sturmhaube maskiert und sprach einheimischen Dialekt. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)