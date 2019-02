Vier Monate Haft für 19-jährige Dealerin

Ehrlichkeit währt am längsten, vor allem am Landesgericht. Nicht zuletzt deshalb rechnete die Staatsanwältin der 19-jährigen Drogendealerin ihr Geständnis hoch an: Sie sei in den Drogenhandel hineingeschlittert, sagte die Angeklagte. Das Suchtgift habe sie für Kollegen und Unbekannte besorgt und zum Selbstkostenpreis weitergegeben. Dass die Tirolerin als Konsumentin auch selbst Teil des Teufelskreises wurde und am Ende des Tages für insgesamt 300 Gramm Cannabis geradestehen muss, sei ihr nun bewusst geworden. Mutter und Oma lauschten dem rechtskräftigen Urteil mit wässrigen Auge­n: Mit vier Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 960 Euro wird die bisher unbescholtene Angeklagte nun zur Verantwortung gezogen.

Sie waren bereits getrennt, auch wegen seiner Untreue. Vor Eifersucht erblasste der Rumäne (39) dennoch, wenn er seine Ex-Freundin in Gegenwart anderer Männer sah. So hat er ihr gedroht und einem Mann in ihrer Nähe einen Schlag versetzt. Mit einer Geldstrafe von 700 Euro (rechtskräftig) kam der Angeklagte gestern am Landesgericht letztlich gut davon. (lih)