Entführer von Sissy Böhm wurde in Justizanstalt Stein verlegt

Der 27-jährige Kroate war nicht nur bei der Entführung äußerst brutal vorgegangen. Auch in Haft machte der Mann immer wieder Schwierigkeiten, was ihm weitere Verurteilungen einbrachte. Jetzt wurde der Mann in die Justizanstalt Stein überstellt.