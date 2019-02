Polizei zog auf A13 betrunkenen Lkw-Lenker aus dem Verkehr

Im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle auf der Brennerautobahn (A13) hat die Polizei am Montag einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige, der in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs war, war nach Polizeiangaben „erheblich alkoholisiert“. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Lenker wird an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)