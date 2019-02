Australischer Kardinal Pell wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Melbourne – Der australische Kardinal und Vatikan-Finanzchef George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Das sagten Gerichtsvertreter am Dienstag in der australischen Stadt Melbourne. Pell wurde schuldig gesprochen, in den 1990er Jahren zwei Sängerknaben in der Saint Patrick‘s Kathedrale in Melbourne sexuell angegriffen zu haben.

Das Urteil gegen den 77-Jährigen war bereits im Dezember gefallen, aber bisher vom Gericht unter Verschluss gehalten worden, obwohl in den Medien das Urteil bereits bekannt war. Pell ist der bisher ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde.

Die gerichtlich verordnete mediale Schweigepflicht über den Fall hatte zuvor für Aufregung gesorgt. Pell hatte die Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. (APA/AFP)