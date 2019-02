Polizei appelliert an Faschingsnarren: Kein Alkohol am Steuer

Innsbruck – In den nächsten Tagen erreicht der Fasching in Tirol seinen Höhepunkt – und auf den vielen Bällen, Feiern und Veranstaltungen wird der Alkohol nicht zu knapp fließen. Die Tiroler Polizei nimmt dies zum Anlass, an alle Feiernden zu appellieren, die mit fahrbarem Untersatz unterwegs sind, sich keinesfalls alkoholisiert ans Steuer zu setzen.

Gleichzeitig weist die Exekutive darauf hin, dass es auch heuer wieder verschärfte Kontrollen im ganzen Land geben wird. Dabei achten die Polizisten nicht nur auf Alkohol- sondern auch auf Drogenbeeinflussung. Und das mit gutem Grund: Im Vorjahr wurden in der Faschingswoche rund 6000 Lenker kontrolliert. 88 Autofahrer hatten mehr als die erlaubte Promillegrenze intus, der Großteil sogar weit mehr als 0,8 Promille. Zudem kam es zu einem Alkoholunfall mit Verletzten.

Schon ein Promille im Blut steigert das Unfallrisiko um das Siebenfache, 1,2 Promille erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls zwölf Mal und bei 1,8 Promille erhöht sich das Risiko gar um das 30-fache. Viele Lenker würden auch vergessen, dass Alkohol nur sehr langsam im Körper abgebaut wird: Der Körper baut in einer Stunde lediglich ca. 0,1 Promille ab. Viele seien laut Polizei verwundert, wenn sie am Morgen oder Vormittag nach einer Feier mit entsprechenden Promillewerten kontrolliert werden.

Wer also zu Fasching kein Narr sein will, der nimmt sich mit ein paar Gläschen intus lieber ein Taxi oder fährt mit den Öffis. (TT.com)