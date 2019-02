Streit auf Loipe eskaliert: Fußgänger schlug Langläufer die Zähne aus

Tannheim – Eine verbale Auseinandersetzung auf einer Langlaufloipe in Tannheim ist am Dienstag gehörig aus dem Ruder gelaufen. Ein 58-jähriger Deutscher lief am Nachmittag mit seiner Frau eine Tour von Grän in Richtung Tannheim, als den beiden ein gegen 16.20 Uhr im Ortsteil Berg ein Spaziergänger-Pärchen entgegenkam. Der 58-Jährige hielt an und erklärte den Fußgängern, dass es sich um eine Langlaufloipe handle und diese ausschließlich für den Sport gedacht sei.

Nach einem kurzen Streit zwischen den beiden Männern zückte der Fußgänger plötzlich einen Pfefferspray und sprühte dem Langläufer ins Gesicht. Dazu versetzte er ihm noch einen Faustschlag ins Gesicht, worauf der Langläufer zu Boden ging. Daraufhin mischte sich auch noch die Begleiterin des Spaziergängers ein und schlug dem Deutschen mit der flachen Hand gegen den Oberkörper. Anschließend ergriffen die Fußgänger die Flucht in Richtung Ortsmitte Tannheim.

Der 58-Jährige verlor durch den heftigen Faustschlag alle vier oberen Schneidezähne. Die Fahndung nach den Spaziergängern blieb bis dato erfolglos. Hinweise an die Polizeiinspektion Grän erbeten (Tel. 059133 / 7153)

Personenbeschreibung der Verdächtigen

Mann, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm, normale Statur, grau melierte, leicht wellige kurze Haare, Dreitagebart, ungepflegte Erscheinung, schwarzer längerer Anorak, schwarze Hose, schwarze Schuhe, eher südländischer Typ, sprach Hochdeutsch mit leichtem Akzent.

Frau, ca. 50 Jahre, ca. 165 cm, normale Statur, Schulterlange schwarze Haare mit Stirnfransen, ungepflegte Erscheinung, schwarzer Anorak mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Schuhe, eher südländischer Typ, sprach ebenfalls Hochdeutsch mit leichtem Akzent. (TT.com)