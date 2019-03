Vandalen richteten Verwüstung am Pradler Friedhof an

Innsbruck – Vandalen haben in Innsbruck selbst vor den Ruhestätten am Pradler Friedhof nicht Halt gemacht: Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in einem derzeit noch unbekannten Zeitraum drei Gräber und drei Wegmarkierungen am Pradler Friedhof verwüstet. Bei zwei Gräbern wurden die Kreuze umgebogen, ein Grabstein wurde umgestoßen. Außerdem wurden mutwillig drei Wegmarkierungen aus dem Boden gerissen. Über die Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei Pradl bittet unter Tel. 059133/7587 um Hinweise. (TT.com)