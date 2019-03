Diebe brachen in Osttirol Dachbox von Auto auf und stahlen Inhalt

St. Jakob i. D. – Nach unbekannten Skidieben sucht die Polizei Matrei derzeit in St. Jakob i. D. Die Kriminellen haben am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr die Abwesenheit eines Autobesitzers genützt, um dessen Dachbox aufzubrechen und auszuräumen. Laut Polizei war das Auto am Parkplatz der Brunnalmbahn abgestellt. In der Box waren Ski, Skischuhe und Skihelme im Wert eines höheren dreistelligen Eurobetrages gelagert. Durch die Gewaltanwendung wurden auch das Fahrzeug und die Skibox beschädigt. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7234 um Hinweise. (TT.com)