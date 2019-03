Innsbruck – Am Montag gegen 14.30 Uhr ist es in Innsbruck zu einem Raubüberfall gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei sei ein Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs bedroht und bestohlen worden. Die unbekannten Täter konnten eine Geldtasche erbeuten.

Eine großangelegte Fahndung wurde daraufhin in die Wege geleitet. Eine verdächtige Person konnte schließlich festgenommen werden, so die Polizei. Ihre Einvernahme und weitere Ermittlungen laufen noch. (TT.com)