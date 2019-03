Sexueller Missbrauch: Anklage gegen Lehrer der Skihauptschule Neustift

Innsbruck – Bereits kommende Woche muss sich ein Tiroler Pädagoge wegen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Dienstag bekanntgab, soll sich der 59-Jährige über zwei Jahre an einer damals 11 bis 13 Jahre alten Schülerin vergangen haben.

Bei Massagen habe der Pädagoge das Mädchen intensiv im Brust- und Genitalbereich betastet, so die Anklage. Der Lehrer werde sich nun wegen des Verbrechens der „Unzucht mit Unmündigen“ (heute lautet das Delikt „sexueller Missbrauch von Unmündigen“) und des Vergehens des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu verantworten haben. „Laut medizinischem Sachverständigengutachten wurde die Schülerin durch diese wiederholten Tathandlungen psychisch so beeinträchtigt, dass sie heute noch medizinischer Behandlung bedarf“, hieß es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft. Aufgrund der schweren gesundheitlichen Folgen droht eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Deshalb sind die Taten auch noch nicht verjährt.

Der Termin für die Hauptverhandlung wurde für den 12. März 2019 anberaumt.

Weitere Verfahren eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Heimleiter wurde indes eingestellt. Allfällige Vorfälle in den 70er-Jahren wären jedenfalls verjährt und jüngere, strafrechtlich relevante Vorfälle konnten nicht festgestellt werden.

Bezüglich der Vorwürfe am Skigymnasium Stams werden keine Anklagen erhoben, hieß es seitens der Anklagebehörde. Dabei ging es unter anderem um das so genannte „Pastern“ oder kaltem Abduschen von neu eingetretenen Schülern. Die meisten Fälle seien wegen Verjährung einzustellen. Soweit die Taten noch nicht verjährt sind, waren die damaligen Täter selbst erst 15 oder 16 Jahre alt. Es sei daher in Anwendung des Jugendgerichtsgesetzes von einer Anklage abgesehen worden. (TT.com)