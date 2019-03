Mehrere Detonationen bei Polizeieinsatz in französischem Gefängnis

Paris – Beim Einsatz von Sicherheitskräften gegen einen revoltierenden Häftling in einem französischen Gefängnis hat es am Dienstagabend mehrere Detonationen gegeben. Dies berichteten AFP-Reporter, die das Geschehen vor der Haftanstalt in Condé-sur-Sarthe verfolgten. Dort hatte der Häftling zwei Wachleute mit einem Messer schwer verletzt und sich dann mit seiner Lebensgefährtin in einem Zimmer verschanzt.

Die Regierung vermutet einen terroristischen Hintergrund. Justizministerin Nicole Belloubet sagte, es gebe keine Zweifel, dass es sich bei dem Angriff um Terrorismus handle. Der 27-jährige Michael C. war nach Angaben der Haftanstalt mit einem Keramikmesser auf die Wachleute losgegangen. Die Polizei untersucht derzeit, ob seine Lebensgefährtin es ihm ins Gefängnis mitgebracht hat. Die Haftanstalt stuft C. als „radikalisierten“ Islamisten ein.

C. verbüßt eine 30-jährige Haftstrafe für Entführung mit Todesfolge, bewaffneten Raub und für die Unterstützung von Terrorismus. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er im Jahr 2015 einen Mann bei einem Raubüberfall in dessen Haus erwürgt. Ein zweites Mal wurde er verurteilt, weil er seine Mithäftlinge dazu aufrief, den islamistischen Terroranschlag auf das Bataclan-Kulturzentrum in Paris zu wiederholen. (APA/AFP)