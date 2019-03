Polizei beschlagnahmte elf verbotene Laserblocker

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Straffrei Rasen: Ein Wunschtraum, den sich offenbar immer mehr Autolenker erfüllen. Mit Radar- und Laserblockern, die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei weitgehend wirkungslos machen. Doch damit ist jetzt Schluss. Vor etwa drei Wochen haben Spezialisten der Polizei-Verkehrsabteilung die Jagd auf Autos mit der illegalen Ausstattung eröffnet. Und das mit Erfolg – „wir konnten in der kurzen Zeit elf Fahrzeuge mit Laserblockern aus dem Verkehr ziehen“, sagt Markus Widmann, Chef der Tiroler Verkehrspolizei. Das bedeutet aber auch, dass die seit 2017 verbotene Technologie bereits weit verbreitet ist.

Wie weit, belegen die Zahlen in Oberösterreich: Dort erwischte die Polizei im Vorjahr 200 Lenker beim Nutzen von Laserblockern. Auf das Problem aufmerksam wurden die Beamten, weil die Laserpistolen bei den Messungen immer öfter Ausfälle hatten und die Geschwindigkeit des anvisierten Fahrzeugs nicht anzeigten. Das ist das Werk der Laserblocker, die den Messstrahl für etwa fünf Sekunden stören und gleichzeitig den Lenker mit einem akustischen Signal warnen. Der Fahrer hat dann die erwähnten fünf Sekunden Zeit, um das Tempo zu reduzieren.

Auffallend: Wie Widmann bestätigt, waren die elf sichergestellten Radarblocker ausschließlich in hochpreisige Fahrzeuge, vornehmlich der Marken BMW, Audi und Mercedes, eingebaut. „Kein einziges Gerät befand sich in einem Kleinwagen.“ Was wohl auch an den Preisen für hochwertige Laserblocker liegt: Die Polizei beziffert die Kosten inklusive Einbau mit bis zu 4000 Euro. Aber auch schon für ein paar Hunderter sind die verbotenen Geräte zu haben. Bei den ertappten Lenkern handelt es sich meist um Vielfahrer. Manche waren sofort geständig.

Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Sanktionen rechnen. „Die Höchststrafe beträgt 5000 Euro“, erläutert Bernhard Knapp, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Auch wenn der Rahmen nicht ausgeschöpft wird, „schauen wir, dass die Strafe empfindlich ist. Immerhin handelt es sich um ein Vorsatzdelikt“. Geschwindigkeitsbeschränkungen seien elementar für die Verkehrssicherheit. Wer Laser- und Radarblocker verwendet, tue dies in der Absicht, Tempolimits zu missachten. „Dadurch werden auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.“ Abgesehen von der Geldstrafe muss sich ein ertappter Laser-Schummler auch von seinem meist im Kühlergrill montierten „Wunderkastl“ verabschieden – das Gerät wird Staatseigentum. Außerdem darf er seine Fahrt erst fortsetzen, wenn der Blocker ausgebaut ist.

Widmann verspricht, dass die Kontrollen nicht nur fortgesetzt, sondern auch intensiviert werden. „Wir wollen weitere Beamte ausbilden und ein flächendeckendes Kontrollnetz sicherstellen.“