Wieder Raub in Innsbruck: Quartett stahl Mann die Geldbörse

Innsbruck – Der Busbahnhof in Innsbruck wurde in der Nacht auf Donnerstag zum Schauplatz eines neuerlichen Raubüberfalls. Gegen 0.45 Uhr wartete ein 65-jähriger Einheimischer auf dem Bahnsteig B auf einen Linienbus, als er plötzlich von vier Unbekannten gestoßen und seiner Geldtasche beraubt wurde. In dieser befand sich ein niedriger dreistelliger Eurobetrag, eine Bankomat- und eine Sozialversicherungskarte. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief vorerst ergebnislos. Der 65-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen im Gesicht und musste in der Klinik Innsbruck behandelt werden.

Erst am Montagnachmittag war es in der Nähe des Bahnhofs zu einem Raubüberfall auf einen Betrunkenen gekommen. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr von drei Unbekannten Drogen kaufen wollen. Bei dem Deal war es aber zu Differenzen gekommen. Daraufhin zückte einer der drei Unbekannten ein Messer und bedrohte sein Opfer. Die Männer raubten die Geldtasche des Betrunken und flüchteten.

Aufgeklärt wurden unterdessen zwei Raubüberfälle auf zwei Frauen am vergangenen Freitag in Innsbruck. Ein 21-jähriger Nordafrikaner wurde nach einem missglückten Drogendeal festgenommen – ihm konnten die Überfälle auf die beiden Frauen nachgewiesen werden. (TT.com)