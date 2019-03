Alkoholverbot in Wilten gilt seit Mittwoch

Seit Mittwoch hat die Stadt Innsbruck in Wilten ihr mittlerweile 7. Alkoholverbot. Mit der Kundmachung trat die Zone rund um die Mentlgasse offiziell in Kraft. „Es wird seine übliche Anlaufzeit brauchen", sagt Elmar Rizzol­i, Chef der Mobilen Überwachungs­gruppe (MÜG). Das Verbot werde im Zuge des „üblichen Streifendienstes" überwacht, so wie es auch bei den anderen Alkoholverbotszonen geschehe.

Wie berichtet, hatte es rund um die Einführung der Zone jede Menge politische Diskussionen gegeben. „Die Diskussionen waren intensiv. Ich sehe weiterhin keine andere Lösung dafür", sagt Vize-BM Franz Gruber (VP). Jetzt gelt­e es, zu den „ordnungspolitischen Maßnahmen" auch die „sozialpolitischen" aufzusetzen. Die Betreuungseinrichtung für Alkoholkranke in der Matthias-Schmid-Straße soll im kommenden Monat bereit sein, sagt Gruber. Es gebe diesbezüglich laufend Gespräche. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran."

Eine Sofortmaßnahme könn­e das Alkoholverbot nicht sein, „wird doch seit vielen Monaten" darüber diskutier­t, beklagen sich mehrere Anrainer in einer E-Mail an die TT. Als großer Teil des Problems wurde von den Anrainern das Kommunikationszentrum für Drogenabhängige (Komfüdr­o) ausgemacht. Ohne dessen Absiedlung „ist kein normaler Alltag mehr für uns und unser­e Kinder möglich", sagen die Anrainer, die anonym bleiben möchten. (mw)