Alarmfahndung: Überfall auf Supermarkt in Götzens, Täter auf der Flucht

Kurz vor Ladenschluss wurde am Samstagnachmittag die MPreis-Filiale in Götzens überfallen. Laut ersten Informationen der Polizei betrat ein Mann um 17.53 Uhr das Geschäft, in dem sich noch Kunden befanden, und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe. Anschließend ergriff der Unbekannte mit Beute in unbekannter Höhe zu Fuß die Flucht in den angrenzenden Wald.

Eine Alarmfahndung mit allen verfügbaren Streifen (Polizeihubschrauber, Cobra, Diensthunde) wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand, die Mitarbeiterin steht laut Polizei jedoch schwer unter Schock.

Der Täter soll zwischen 20 und 40 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein. Er soll kurze, dunkle Haare haben. Bekleidet gewesen ist er mit einer eher kurzen blauen Jacke (eventuell mit orangen Streifen) und einer schwarzen Schildkappe. (TT.com)