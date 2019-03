Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in der Langgasse in Imst bei vier Gewerbebetrieben die Eingangstüren aufzuhebeln. Es blieb jeweils beim Versuch, die Täter gelangten bei keinem Betrieb in das Gebäudeinnere. Es entstand bei allen Türen Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Die Polizei Imst bittet allfällige Zeugen, sich unter Tel. 059133 / 7100 zu melden. (TT.com)