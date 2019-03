Burschen in Telfer Wohnung von Bewaffneten überfallen: 35 Euro Beute

Telfs – Mehrere Polizeieinheiten mussten am Montagabend nach Telfs ausrücken, weil es in einer Privatwohnung zu einem Raubüberfall gekommen war: Zwei mit Sturmhauben maskierte Täter drangen in die Wohnung ein und bedrohten einen 18- und einen 19-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe und einem Messer. Die Täter forderten die Burschen zur Herausgabe von Bargeld auf und konnten schließlich mit 35 Euro die Flucht ergreifen.

Nach dem Überfall schlugen die beiden Opfer bei der Polizei Alarm, die sofort eine Fahndung durchführte. Unterdessen gaben der 18- und der 19-Jährige widersprüchliche Angaben zu den mutmaßlichen Tätern ab. Ein entscheidender Tipp zu einem der beiden war dann aber doch dabei: Nicht einmal eine Stunde nach dem Raubüberfall wurde ein 19-Jähriger in seiner Wohnung in Telfs verhaftet und anschließend bei der Polizeiinspektion verhört. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Der zweite Täter ist nach wie vor auf der Flucht, auch die Fahndung mit Diensthundestreifen brachten keinen Erfolg. Zu ihm konnten auch die Opfer nichts sagen, die laut Polizei ohnehin „nicht sehr gesprächig“ waren. Ob ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Tätern und Opfern bestand, ist Gegenstand von Ermittlungen. Auch über die Hintergründe der Tat wisse man derzeit noch nichts, so eine Beamtin. (TT.com)